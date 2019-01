PJACA, Richiesto ufficialmente dal Genoa

Il Genoa piomba su Pjaca. Il giocatore in forza alla Fiorentina è stato chiesto da Preziosi alla Juve, società proprietaria del cartellino del croato. Incontrati i bianconeri per parlare di Sturaro - anche lui della Juve, ma in prestito allo Sporting Lisbona - e Romero, quest'ultimo nel mirino di Paratici, i rossoblu ne hanno approfittato per chiedere informazioni riguardo all'esterno d'attacco della Fiorentina, che nella seconda parte del girone d'andata non è riuscito a trovare continuità in maglia viola, complice l'ottima condizione del compagno di reparto Mirallas. Durante il pomeriggio Cherubini, braccio destro di Paratici, avrebbe incontrato Preziosi il quale ha chiesto il prestito del croato. Adesso la palla passa alla Juventus che dovà chiedere alla Fiorentina di chiudere il prestito in anticipo.

Dalla trattativa per Piatek con il Milan al colloquio di oggi con la Juventus, il presidente Enrico Preziosi si sta muovendo per rinforzare il suo Genoa. Tra affari di mercato ed eventuali cessioni dei giovani talenti rossoblu, il Grifone si comincia a guardare intorno.