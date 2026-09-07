Pistocchi durissimo con Paratici: "Andrebbe esonerato lui dalla Fiorentina"

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Fu tra i contestatori più duri dell'addio di Vanoli dalla Fiorentina, il giornalista Maurizio Pistocchi alla notizia dell'addio di Fabio Grosso ha deciso di rincarare la dose. "Chi sarebbe da esonerare è Fabio Paratici", scrive Pistocchi sul proprio profilo X. Aggiungendo poi: "Ha cacciato Vanoli che aveva ottenuto una salvezza fantastica, ha speso un sacco di milioni di euro e fatto una squadra senza personalità. Dimissioni".