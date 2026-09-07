Cristian Tello lascia il calcio giocato: "Arrivato il momento di dire addio"

vedi letture

Cristian Tello lascia il calcio giocato. A 35 anni l’ex esterno offensivo del Barcellona e della Fiorentina ha annunciato la fine della propria carriera professionistica. Lo spagnoloappende gli scarpini al chiodo dopo 512 presenze, 91 gol e sei campionati diversi. Nel corso della sua carriera ha indossato maglie del Barça, del Porto, della Fiorentina, del Betis, del Siviglia, del Los Angeles FC e, nell’ultima esperienza, del Palm City FC negli Emirati Arabi Uniti.

Nel giorno dell’addio, l’ex blaugrana ha affidato ai social il saluto: "Oggi è il momento di dire addio a una parte della mia vita. Dopo tanti anni, tante partite, tanti spogliatoi, tante gioie e anche momenti difficili, è arrivato il momento di chiudere il capitolo del calcio professionistico. Il calcio mi ha permesso di realizzare sogni che sembravano impossibili, di conoscere persone che porterò sempre con me e di vivere momenti che resteranno impressi nella mia memoria per tutta la vita. Lascio il calcio con la tranquillità di sapere di aver dato tutto per questo sport e con un enorme orgoglio per il percorso fatto. Oggi finisce la mia carriera da calciatore professionista, ma tutto ciò che il calcio mi ha insegnato resterà con me per sempre. Grazie, calcio".