Grosso e il dato impietoso: non ha mai vinto in A lontano da Sassuolo

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L’avventura di Fabio Grosso sulla panchina gigliata è durata meno di un mese di campionato. Tre partite, tre sconfitte e un bilancio che ha spinto la società a prendere una decisione drastica: nella tarda serata di ieri è arrivato l’esonero dell’ex tecnico del Sassuolo, chiamato in estate a guidare la squadra e ora già costretto a lasciare Firenze dopo un avvio ben al di sotto delle aspettative. Come riporta TMW, l'allenatore ha statistica devastante: escludendo il Sassuolo, tra la precedente esperienza in Serie A con il Brescia e quella attuale con la Fiorentina, il tecnico non è mai riuscito a conquistare una vittoria nel massimo campionato italiano.

Anche con le Rondinelle l’avventura si concluse dopo appena tre giornate, tutte terminate con una sconfitta, con Massimo Cellino che optò per l’esonero. Stesso epilogo avvenuto in viola. Un dato che pesa dunque sul percorso di Grosso: lontano dal Mapei Stadium, in Serie A, il tecnico non ha ancora mai assaporato il gusto della vittoria.