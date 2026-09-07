Marchegiani sull'esonero di Grosso: "Presto, dei calciatori sono arrivati sei giorni fa"
Ieri sera nel corso di Sky Calcio Club diretto da Fabio Caressa, gli ospiti presenti, tra cui Costacurta, Bergomi e Marchegiani, hanno parlato così dell'esonero lampo di Fabio Grosso: "Mi sembra un po' presto, anche per il mercato che c'è stato e che ha portato a numerosi inserimenti, che devono essere sistemati e non un procedimento veloce".
Vi sembra che la campagna acquisti della Fiorentina sia stata fatta a prescindere dall'allenatore?
Marchegiani: "Alcuni calciatori sono arrivati sei giorni fa, a me sembra una decisione legata a dei dissapori che ci sono stati in società".
Costacurta: "A me è sembrato un mercato con l'obiettivo di fare qualcosa di buono. Ha preso un centrale che sembrava affidabile. Io trovo tutti i calciatori molto interessante. Credo che gli acquisti siano ottimi".
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