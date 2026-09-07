Galli su Vanoli: "Lo valuterò sul futuro e non sul passato. Nessuno lo ha obbligato a tornare"

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Giovanni Galli, storico ex viola e opinionista, ha parlato dell'esonero di Fabio Grosso e del ritorno in panchina di Paolo Vanoli: "Gli errori si possono commettere. è giusto rimediare. La sensazione è che questo feeling si sia interrotto dopo le dichiarazioni su Kean post Frosinone.

Non so se quella di Grosso sia stata una scelta sbagliata, quello che so è che questo rapporto non ha visto mai scoccare la scintilla. Anche tra l'allenatore e la squadra.

L'allenatore ci ha messo del suo. La cosa che mi dispiace è che un tecnico non riesca a entrare in sintonia con i ragazzi, che sia tecnica o umana. Se non ci riesce vuol dire che la scelta è stata sbagliata in toto, soprattutto per l'allenatore in prima persona. Non sarà facile convincere qualcun altro a prenderti dopo questo tipo di problematiche.

Non voglio più sentir dire da Vanoli che ha ereditato una squadra. Perché poteva anche dire di no davanti alla chiamata della Fiorentina. L'anno scorso lo ha ribadito ogni domenica, ma nessuno lo ha obbligato a tornare in viola. Io lo valuterò per quello che farà vedere in campo. Vanoli per me è il nuovo allenatore, non ripenserò a quello che ha fatto in passato ma a quello che farà da oggi in avanti".