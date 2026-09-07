I numeri di Vanoli la scorsa stagione: 38 partite, 1,39 punti di media
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Paolo Vanoli torna alla Fiorentina poco più di tre mesi dopo l'ultima volta. Ma com'è andata la scorsa stagione? L'allenatore ex Torino e Venezia è stato in carica dal 7 novembre 2025, giorno in cui è stato chiamato a sostituire l'esonerato Pioli, al 5 giugno 2026 prima del comunicato che gli ha confermato come Paratici e la Fiorentina non avessero intenzione di esercitare l'opzione di un anno presente nel suo contratto.
Un regno di 210 giorni in cui ha allenato per 38 partite tra campionato e coppe, portando a casa 14 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. Sono 34 i calciatori impiegati da Vanoli nella sua esperienza a Firenze, con una media punti di 1,39 a partita e 1,26 gol fatti mentre i gol subiti sono stati 1,32.
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