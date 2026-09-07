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Dodo e il ritorno di Vanoli: il brasiliano riposta sui social la notizia

Dodo e il ritorno di Vanoli: il brasiliano riposta sui social la notiziaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:45News
di Redazione FV

Uno dei giocatori che potrebbe trarre giovamento dal ritorno di Paolo Vanoli è senza dubbio Dodo, che l'anno passato è stato uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico nella seconda parte di stagione. Lo stesso brasiliano, che come di consueto usa i social anche per far capire il proprio stato d'animo, non ha tardato a sottolineare il ritorno in panchina dell'allenatore varesino ripostando su Instagram la notizia. 

Dopo un'estate turbolenta, vissuta spesso ai margini in attesa di una chiamata dal mercato che poi non è arrivata, adesso Dodo potrebbe tornare a scalare le gerarchie a prescindere dal possibile rinnovo di contratto di cui le parti discuteranno nelle prossime settimane.  