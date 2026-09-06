Pisacane è ottimista su Nzola: "La sua carriera potrebbe iniziare adesso"

Pisacane è ottimista su Nzola: "La sua carriera potrebbe iniziare adesso"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:20News
di Redazione FV

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, nelle scorse ore si è presentato in conferenza stampa per presentare davanti ai media la prossima sfida di campionato, il confronto casalingo di domani contro il Lecce che vale per la 3a giornata di Serie A. Pisacane, tra le altre cose, ha espresso anche qualche parere su alcuni dei nuovi giocatori portati in dote dal mercato, come per esempio M'Bala Nzola, acquisto dell'ultimissima ora: "Nzola ha dimostrato meno di quello che è realmente nelle sue corde. Ha qualità tecnica e fisicità.

Ha 30 anni e dicevamo proprio ieri che la sua carriera potrebbe ancora iniziare. Mi auguro che lui possa scrivere la sua storia qui a Cagliari".