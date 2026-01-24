Pisacane: "La Fiorentina è solo un pelino sotto la Juventus: giusto essere umili"

Dopo la vittoria del Cagliari contro la Fiorentina, l'allenatore dei sardi Fabio Pisacane ha parlato così a DAZN: "Sono contento per i ragazzi che hanno portato avanti il piano gara dal primo minuto, la classifica dice che era uno scontro diretto ma la Fiorentina è una squadra di grande qualità. I ragazzi hanno saputo soffrire, in più ci abbiamo messo qualche giocata di pregevole fattura. Sappiamo qual è il nostro percorso, dobbiamo andare avanti su questa strada, sono davvero contento per loro".

La strategia è stata ancora vincente...

"Quando abbiamo fatto anche il 50% e passa di possesso palla non vinco mi devo calare nella realtà del campionato, dopo la sconfitta di Genova dicevate che era bugiarda ma quando perdi 3-0 non è mai bugiarda. La Fiorentina la vedo un pelino sotto alla Juve come organico, che è stata allestita per essere tra le prime 4. Non vogliamo essere presuntuosi, pensando di venire qua a fare un certo tipo di partita. Magari col Verona ci sarà un piano gara diverso, sono scelte soggettive ma bisogna capire cosa si ha tra le mani".

"Sono felicissimo di parlare di Marcolino, soprattutto dopo una prestazione così. Marco deve sentire questi complimenti perché cavalca l'ona dell'entusiasmo. Ha un potenziale ancora inespresso. Deve alzare la sua qualità cognitiva ma può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio".