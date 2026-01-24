Hernanes: "Avrei richiamato l'arbitro al VAR sul 2-0 per spiegare una cosa a Fabbian"
FirenzeViola.it
In studio a DAZN per commentare le partite di Serie A, l'ex centrocampista dell'Inter e della Lazio Hernanes nell'analizzare gli episodi arbitrali della sfida ha parlato del secondo gol del Cagliari, nato da un fallo di Esposito su Ndour non fischiato dall'arbitro per il vantaggio concesso alla Fiorentina e a Fabbian, che però ha sbagliato il passaggio che ha lanciato il contropiede: "Ecco - ha detto Hernanes - io avrei richiamato l'arbitro al Var ma per vedere la scelta di Fabbian e dirgli che con 20 metri di campo non esiste che fai un passaggio orizzontale. È una scelta sbagliata concettualmente".
Pubblicità
News
Le più lette
2 Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Male i due centrali difensivi, Fagioli non gira, Dodò non basta, Mina annulla Piccoli
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com