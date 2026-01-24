Hernanes: "Avrei richiamato l'arbitro al VAR sul 2-0 per spiegare una cosa a Fabbian"

In studio a DAZN per commentare le partite di Serie A, l'ex centrocampista dell'Inter e della Lazio Hernanes nell'analizzare gli episodi arbitrali della sfida ha parlato del secondo gol del Cagliari, nato da un fallo di Esposito su Ndour non fischiato dall'arbitro per il vantaggio concesso alla Fiorentina e a Fabbian, che però ha sbagliato il passaggio che ha lanciato il contropiede: "Ecco - ha detto Hernanes - io avrei richiamato l'arbitro al Var ma per vedere la scelta di Fabbian e dirgli che con 20 metri di campo non esiste che fai un passaggio orizzontale. È una scelta sbagliata concettualmente".