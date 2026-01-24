Ufficiale Il Napoli accoglie Giovane. Ci sarà anche contro la Fiorentina

Il Napoli ha completato un nuovo innesto per il reparto offensivo, formalizzando l’acquisto di Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha dato il benvenuto al giocatore con un messaggio sui social. L’attaccante brasiliano, classe 2003, ha sostenuto in mattinata le visite mediche a Milano prima di mettersi in viaggio verso Torino, dove ha raggiunto i nuovi compagni in ritiro.

In questo modo potrà iniziare subito la sua avventura in maglia azzurra ed essere inserito tra le opzioni a disposizione di Antonio Conte per il big match contro la Juventus, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Così come sarà presente anche nel prossimo turno di campionato degli azzurri in casa, contro la Fiorentina.

L’operazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro complessivi. Come annunciato dall'Hellas Verona, Giovane si trasferisce a titolo definitivo. Di seguito il comunicato del club gialloblù: Verona - Hellas Verona FC comunica di aver ceduto alla SSC Napoli - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante brasiliano Giovane. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Giovane, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".