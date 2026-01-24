Brescianini a DAZN: "Ora non perdiamo fiducia. Qua per mettermi in mostra"

Dopo la sconfitta casalinga con il Cagliari, ai microfoni di DAZN si è presentato Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina: "Speriamo sia solo uno step del percorso perché venivamo da quattro risultati utili consecutivi nei quali avevamo ripreso un po' di fiducia, questa partita ci deve solo dare forza perché abbiamo visto che quando siamo propositivi creiamo tanto. Quando ci abbassiamo invece prendiamo gol e soffriamo, è il nostro debole e dobbiamo lavorarci".

La Fiorentina squadra giusta per trovare continuità?

"Forse sì. Ringrazio l'Atalanta dove ho trascorso un bellissimo periodo però qui posso mettermi in mostra ancora di più soprattutto in un centrocampo a tre. Spero possa essere uno step di crescita".

Che squadra ha trovato?

"Sinceramente sono arrivato e ho trovato un gruppo compatto e unito. I ragazzi sono stati bravi a guardarsi in faccia e ripartire. Ora dobbiamo cercare di mettere a disposizione le nostre qualità per alzare il livello".