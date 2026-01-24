0-0 tra Lecce e Lazio, un punto a testa. I salentini "staccano" la Fiorentina

Finisce 0-0 tra Lecce e Lazio nell'anticipo serale del sabato di Serie A. Poche emozioni al Via del Mare tra due squadre in un momento non proprio entusiasmante. Ad andare più vicino al gol è il Lecce con una traversa colpita nel primo tempo, per il resto vincono le difese. Un punto a testa dunque, con i biancocelesti di Sarri che salgono così a 29 punti in classifica, mentre i salentini "staccano" la Fiorentina di un punto: i giallorossi sono ora a 18 punti in Serie A, la Fiorentina è rimasta a 17.