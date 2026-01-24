Dagli inviati Brescianini: "Visti atteggiamenti antisportivi. Ma noi dovevamo osare di più"

Intervenuto presso la sala stampa del Franchi al termine della partita con il Cagliari, ha parlato così il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini: “Intanto ci tengo a rivolgere un pensiero alla famiglia del presidente Commisso. Ci tengo a dire grazie per quello che ha fatto anche se non ho avuto modo di conoscerlo”.

Come si spiega questa sconfitta?

“Abbiamo detto anche prima della gara che dovevamo partire forte ma sapevamo che il Cagliari quando si chiude ti fa faticare. Dovevamo osare di più ma alla fine nel calcio la differenza la fanno i dettagli. Purtroppo non siamo riusciti a riprenderla”.

Siete caduti nel tranello del Cagliari?

“Certe situazioni le conoscevamo anche prima. Forse potevamo essere più scaltri, noi abbiamo fatto notare certe situazioni in panchina. Certo ci sono stati comportamenti un po’ antisportivi che spero a lungo andare si vedano sempre meno”.

Come valuta la sua prestazione?

“Potevo sfruttare altre occasioni questa sera, così come dovevo fare nelle gare passate. Io cerco di mettere sempre in campo le mie qualità e cerco di farmi trovare dentro l’area”.

Come mai la squadra ha perso tutti gli scontri diretti?

“Queste gare qua forse bisogna mettere in campo tutto, nelle ripartenze bisogna essere più attenti. Ma noi dobbiamo fare tutte le gare a viso aperto perché quando abbiamo fatto il possesso palla abbiamo sempre fatto bene. Andiamo in difficoltà quando le gare si fanno sporche”.

Pensa che questo brusco stop farà tornare coi piedi per terra tanta gente?

“Mi auguro che tutti si rendano conto dell’importanza del singolo punto. Anche il pareggio in certi contesti è importante. Da quando sono arrivato io però la Fiorentina ha espresso un buon gioco e deve continuare così. Questa sconfitta ci crea delusione ma non deve farci perdere la fiducia”.