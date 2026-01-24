Dagli inviati Vanoli: "Siamo stati leggeri. Le piccole ci fanno giocare ma serve precisione!"

Al termine della sconfitta odierna contro il Cagliari dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli. Ecco le sue parole: “Il mio compito non è illudermi. È stata un’altra lezione che dobbiamo capire velocemente. Sono arrabbiato per i gol presi perché sono stati presi in modo ingenuo: il Cagliari è una squadra forte e tenace. Il secondo gol poi… siamo stati molto leggeri. La prestazione e la reazione ci sono state ma nel primo tempo siamo stati lenti nell’uno contro uno, abbiamo attaccato poco l’area e siamo stati poco qualitativi. Nella ripresa con Brescianini siamo andati a riempire l’area meglio ma anche lì non abbiamo avuto la qualità per il pareggio: dobbiamo capire velocemente che contro le squadre della nostra zona della classifica non abbiamo fatto punti e per noi quelli sono oro: anche se sei la Fiorentina devi giocare”.

Come sta Kean?

“Moise, come ho detto spesso, ha giocato un mese fa con un’infiltrazione poi dopo il Milan a fine gara ha avuto un gonfiore alla caviglia e abbiamo deciso di fare un programma per rimetterlo in condizione: tra un pochettino lo vedremo in campo”.

Come ha visto i nuovi?

“Solomon è cresciuto nel secondo tempo, Harrison l’ho usato da terzino perché dopo lo 0-2 volevo spingere un po’ di più: sono entrati bene al pari di Brescianini. Fabbian aveva avuto la febbre e l’ho recuperato all’ultimo”.

Come valuta il lavoro della fase difensiva oggi?

“Io la fase difensiva la contemplo in generale: nel primo gol del Cagliari abbiamo visto sia errori individuali che di reparto. Contro le piccole le altre ci fanno giocare ed è per questo che dobbiamo essere più attenti: oggi il Cagliari ci ha fatto male in due occasioni. Poi la gara per il resto l’abbiamo interpretato bene ma serviva un guizzo dentro l’area”.

Si aspetta qualcosa sul mercato?

“Senza Mari e Viti la società sa che serve un centrale ma io devo rimanere concentrato sul campo. Io ho sempre detto che sono in sintonia con la società”.

Sul mercato cercherete anche un attaccante?

“No. Abbiamo avuto l’inconveniente di Kean ma poi dopo saremo completi: è solo un periodo. La mancanza del gol e del riempimento dell’area deve coinvolgere anche il lavoro delle mezzali, basti guardare il gol di Brescianini”.

Ci sono giocatori che hanno chiesto la cessione perché non sono contenti, tipo Ranieri?

“Che io sappia no. Ho parlato con Ranieri e per me è un giocatore importante”.