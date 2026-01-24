Brescianini: "C'è rammarico, volevamo vincere anche per Commisso"

Marco Brescianini parla anche ai microfoni ufficiali della Fiorentina facendo un punto dopo la sconfitta contro il Cagliari: "C'è un po' di delusione perché volevamo fare risultato. Penso che la partita era stata preparata bene, sapevamo che il Cagliari si sarebbe chiuso dietro la palla. Forse dovevamo dare un po' di più e stare più attenti. Dobbiamo vedere gli errori che abbiamo fatto e poi ripartire ancora più forti. Ci tenevo a volgere un pensiero al presidente Commisso e alla sua famiglia. C'è rammarico perché dovevamo partire forti, contro queste squadra se i minuti passano poi loro perdono tempo e alzano il nervosismo... D'ora in poi dobbiamo restare lucidi".

Ha trovato il primo gol con la Fiorentina.

"Io cerco sempre quando vengo chiamato in causa di mettere in campo la mia mentalità. Oggi purtroppo nel finale siamo andati solo vicini al poterla riprendere ma deve servirci per le prossime partite".

Martedì c'è il Como in Coppa.

"Sappiamo che hanno giocatori di prospettiva e talento ma cercheremo di prepararla nel migliore dei modi".