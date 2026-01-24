Palestra festeggia: "Che bello il primo gol in A". Gaetano: "La strada è lunga"
Marco Palestra e Gianluca Gaetano parlano insieme a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina. Inizia Palestra: "Lo aspettavo da tanto questo gol, ero fiducioso perché mi hanno sostenuto tutti dal primo giorno. Sono contentissimo tanto più per la vittoria, una grandissima vittoria". Poi Gaetano: "Oggi l'importante era fare una grande partita e dare continuità a quanto fatto la settimana scorsa. Ma la strada è lunga. Io davanti alla difesa? Ne parlavamo da due mesi e ora gioco lì. L'ho fatto con la Juve e l'ho fatto oggi ed è andata bene".
Poi di nuovo Palestra: "È inevitabile sentire i complimenti ma so che cambia tutto velocemente. Io sono concentrato sul presente, giorno dopo giorno provo a migliorare per raggiungere l'obiettivo stagionale della squadra. Come festeggio? Abbiamo un giorno libero, starò con i miei amici e i miei nonni". Chiude Gaetano: "Palestra è forte e l'ha dimostrato, oggi finalmente ha trovato il gol che aspettava da tempo. Sono contento da lui, deve continuare così".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati