Vanoli: "Dobbiamo essere incazzati. Cambio di Mandragora scelta tattica. Kean..."

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con il Cagliari: "Dobbiamo essere incazzati e arrabbiati, perché dobbiamo ancora capire come affrontare queste partite. Non possiamo prendere due gol così e buttare via una partita. Nel primo tempo abbiamo avuto un po' di paura nelle scelte. Non mi ero buttato giù all'inizio e non mi ero esaltato dopo Bologna, dobbiamo tirarci su le maniche e assorbire la lezione per trarne il meglio".

La sconfitta la preoccupa?

"Da quando sono arrivato mi ha sempre preoccupato che per uscire da questa situazione bisogna essere lucidi ma anche sapere soffrire. Sotto questo punto di vista è una lezione perché negli scontri diretti abbiamo sbagliato. C'è ancora strada per migliorare mentalmente".

La fa arrabbiare il secondo gol?

"L'ho sempre detto che dobbiamo rimanere sempre in partita, glielo avevo detto anche nell'intervallo di avere calma e pazienza. Ma anche il primo gol non possiamo prenderlo così, sul secondo eravamo 4 contro 2 all'inizio. Dobbiamo percepire il pericolo. Poi la partita l'abbiamo sempre fatta e lo dicono i numeri. Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco ma soprattutto devi evitare questi gol".

Dispiaciuti per non aver omaggiato Commisso con una vittoria?

"Volevamo confermarci dopo Bologna e non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un passo indietro ma dobbiamo subito riattaccare la testa. Ci siamo agganciati al carro salvezza, ora dobbiamo pensare alla Coppa Italia e poi al campionato".

Come stanno Kean e Mandragora?

"Mandragora è stata una scelta tattica perché mi serviva una mezzala che attaccasse più la porta perché nel primo tempo facevamo fatica. Poi con l'entrata di Brescianini abbiamo attaccato meglio l'area. Moise ha giocato infiltrato più di una volta, siamo sulla strada giusta e tra un pochettino lo riavremo".