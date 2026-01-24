FirenzeViola Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Male i due centrali difensivi, Fagioli non gira, Dodò non basta, Mina annulla Piccoli

DE GEA – Sul primo tentativo del Cagliari c'è Pongracic a deviare il tiro di Palestra, sul secondo il colpo di testa di Kilicsoy diventa imprendibile con la deviazione di Comuzzo. Più semplice la parata che chiude il primo tempo su Esposito ma il diagonale di Palestra lo batte per la seconda volta e gli appare in mezzo alle gambe di Gosens e Pongracic. Ottima la parata finale su Borrelli, 6

DODO' – Parte forte dalla sua parte creando subito problemi dopo nemmeno 5 minuti di gioco oltre a un cross interessante che Piccoli non aggancia. Anticipato nell'occasione del raddoppio del Cagliari trova l'assist per il gol di Brescianini a un quarto d'ora dalla fine. Ancora pericoloso a 5' dalla fine nell'assistenza per Piccoli sulla quale interviene Mina. Positivo, 6,5

COMUZZO - Ingenuità iniziale con un pallone perso che dà il via alla prima occasione del Cagliari nella quale ci mette una pezza Pongracic, non va meglio quando Kilicsoy mette dentro di testa l'uno a zero. Ha i suoi bei problemi anche nel secondo tempo che conclude rimediando anche un giallo, 4,5

PONGRACIC – Intervento tempista su Palestra con deviazione importante sul suo tiro in avvio di gara, si ripete in chiusura prima del ventesimo, ma anche lui è assente ingiustificato sulla ripartenza del Cagliari che porta al gol. Più o meno stesso discorso per il raddoppio cagliaritano dopo il quale si fa ammonire. Serataccia, 4,5

GOSENS – Tentativo innocuo sugli sviluppi di un corner a metà del primo tempo, segno che in avvio sulla sinistra la Fiorentina si vede meno. E sempre dalla sua parte arriva il cross per la testa vincente di Kilicsoy sul vantaggio dei sardi. Finisce in mezzo pure sul 2-0 sardo firmato da un Palestra che oggi gli ha fatto malissimo, 4,5

Dal 13'st HARRISON – Nella veste di terzino sinistro recapita un primo pallone che è preda del portiere, poi cerca confidenza nella spinta, 6

MANDRAGORA – Sinistro alto sopra la traversa dopo 12 minuti e qualche pallone recuperato, ma col passare dei minuti va sempre più in difficoltà. Anche per questo probabilmente Vanoli lo cambia all'intervallo, 5,5

Dal 1'st FABBIAN – Esordio shock visto che il suo taglio orizzontale viene intercettato per l'azione del raddoppio di Palestra, e nello specifico resta troppo lontano a osservare. Si vede respingere da Caprile un tiro da buonissima posizione in un'azione poi fermata per off-side. Paga l'episodio del gol, 5

FAGIOLI – Rispetto alle ultime uscite impiega più del solito a entrare in partita e la pericolosità della manovra ne risente inevitabilmente. Non va meglio fino all'intervallo mentre se possibile nella ripresa si vede ancora meno ed esclusione del finale di gara in cui cerca qualche conclusione. Troppo poco, 5

NDOUR – Fatica a imporsi in mezzo al campo nella prima metà di gara e qualche lancio non è dei più precisi. Poco prima dell'azione del 2-0 del Cagliari resta qualche dubbio su come viene steso senza il fischio dell'arbitro, poi è attento nell'intervento su Kilicsoy. Più bassi che alti, 5,5

Dal 13'st BRESCIANINI – Stavolta è puntuale all'appuntamento con il gol dopo il diagonale di Dodò. Va vicino al bis su un cross di Solomon e aggiunge dinamismo, 6,5

SOLOMON – Alla prima da titolare sulla corsia destra cerca spesso di saltare l'uomo nel primo tempo, non ci riesce spesso, così non offre grandi palloni in area anche perché non sembra essere nella zona a lui più congeniale. Più elettrico nel secondo tempo, lo conferma l'azione del gol di Brescianini che propizia con un buon dribbling al limite e il successivo cross per Brescianini. Cresce alla distanza, 6

Dal 37'st FORTINI – S.v.

PICCOLI – Dodò prova subito a innescarlo con un cross dalla destra ma non c'arriva, poi è monitorato da Mina con tutte le conseguenze del caso come quando viene strattonato in area ma senza che l'arbitro intervenga. Si rivede a dieci minuti dall'intervallo con un tiro alto mentre a larghi tratti del secondo tempo ha pochissimi spazi perché Mina vince quasi ogni duello, 5

GUDMUNDSSON – Buona iniziativa nelle prime battute del match con un tiro che finisce largo non di molto, poi deve adeguarsi al trattamento poco morbido delle sue caviglie da parte dei cagliaritani. Incassato il gol si accende con un tiro fuori di poco e più tardi si vede negare la gioia del pari da un grande intervento di Caprile, dopo una gran bella giocata nello stretto. Cala nel secondo tempo salvo apparire con un tiro che scheggia il palo. Resta il più pericoloso, 6

VANOLI – Rilancia Solomon al posto di Parisi e conferma Piccoli vista la defezione di Kean, per il resto Mandragora e Ndour sono ancora titolari in mezzo con Fagioli. I primi minuti di partita sono promettenti, anche grazie al tiro di Gudmundsson e alla spinta di Dodò, ma il gol di Kilicsoy alla mezz'ora complica le cose. A inizio ripresa c'è Fabbian al posto di Mandragora ma proprio l'ex Bologna causa la ripartenza del 2-0 di Palestra. Di lì a poco entrano Harrison e Brescianini con l'inglese che prende il posto di Gosens e l'ex Atalanta quello di Ndour, quest'ultimo riapre la partita sull'invito di Dodò. Nel finale c'è spazio anche per Fortini che entra per Solomon ma il Cagliari non si fa sorprendere. Persa la brillantezza di Bologna, e senza Fagioli in regia, non riesce a cambiare le carte in tavola e incassa un k.o. che annulla la recente striscia di risultati, 5