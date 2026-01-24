Esposito: "Fiorentina allestita per grandi obiettivi, grande vittoria"
Sebastiano Esposito parla a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Abbiamo dato un messaggio importante al campionato ma lavoriamo benissimo, fare 6 punti contro due squadre allestite per stare con l'Inter o il Napoli significa avere grande tenacia e abnegazione. A mio fratello Pio avevo detto di smarcarsi e l'ha fatto contro il Pisa... (ride, ndr)".
C'è grande feeling con Kilicsoy.
"Lui parla inglese e lui pure. So che fa strano sentirlo da me ma essendo stato all'estero parlo tre lingue. Nessuno lo sa ma va bene così".
Si sacrifica tanto: lo chiede Pisacane?
"Lo chiede il mister ma anche la nostra classifica. Prendendo spunto dall'Inter e dal lavoro che fa Lautaro ma anche Pio, purtroppo o per fortuna lo richiede il campionato. Bisogna pedalare".
Più forte Pio o Palestra?
"Se Marco inizia a farmi più assist dico lui, per adesso dico Pio. Oggi a Marco ho fatto fare il primo gol in Serie A...".
