Live Fiorentina-Cagliari 1-2, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

vedi letture

20.02 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

20 - La Fiorentina perde la prima partita del suo 2026 ma è una sconfitta che fa male, perché lascia la squadra viola in fondo alla classifica. Il Cagliari non sbaglia praticamente niente, la Viola quasi tutto: alla fine i 3 punti vanno in Sardegna.

90' +7' - FINISCE QUI. La Fiorentina perde 2-1 in casa contro il Cagliari.

90' +6' - De Gea salva su Borrelli, dopo che già in precedenza Adopo aveva tentato il tiro. Il portiere spagnolo aveva sbagliato sul rinvio ma si è rifatto con un grande intervento che però fa perdere altro tempo alla Fiorentina.

90' +5' - Preghiera di Fagioli che è facile preda di Caprile.

90' +3' - Palla sbagliata da Harrison, rimessa dal fondo. Il tempo sta per scadere e si prospetta un'altra sconfitta per la Fiorentina.

90' +1' - Giallo per Comuzzo che si fa rubare il pallone da Gaetano e lo trattiene.

90' - Assegnati 7 minuti di recupero.

88' - Crolla a terra Borrelli dopo aver fermato con la testa una punizione di Fagioli. L'arbitro indica l'orologio per dire che recupererà il tempo perso.

87' - Giallo per Ze Pedro che ferma con le cattive Gudmundsson.

85' - Giallo per Mina per perdita di tempo.

84' - Mina salva su Piccoli! Bell'imbucata di Dodo che la mette per l'attaccante, fermato in scivolata al momento del tiro.

83' - Cambio nella Fiorentina: dentro Fortini al posto di Solomon.

81' - Ennesimo cross per Brescianini che stavolta non ci arriva.

80' - Doppio cambio nel Cagliari: dentro Prati, Idrissi e Zappa, fuori Obert, Palestra e Mazzitelli.

79' - Caprile salva ancora su Fabbian dopo un tiro ribattuto di Fagioli.

78' - Clamorosa occasione per la Fiorentina! Ancora Brescianini colpisce da due passi ma incredibilmente il pallone viene allontanato sulla linea.

75' - GOL CONFERMATO. 1-2 AL FRANCHI.

74' - Solomon lavora un buon pallone e lo serve a Dodo che mette in mezzo rasoterra trovando Brescianini sul secondo palo: l'ex Atalanta di esterno destro mette in porta. Da valutare solo la sua posizione al momento del cross.

74' - GOOOOOOOOLLLL!!! LA FIORENTINA ACCORCIA CON BRESCIANINI!

71' - Cambio nel Cagliari: dentro Borrelli al posto di Kilicsoy.

67' - Gudmundsson ancora vicino al gol! Tiro da fuori area a giro sul quale Caprile resta immobile, ma il pallone esce di centimetri!

64' - Cambio nel Cagliari: fuori Esposito, dentro Sulemana.

62' - Il Cagliari ha iniziato già con le perdite di tempo, per la Fiorentina il tempo è diventato un ulteriore nemico.

59' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Ndour e Gosens, dentro Brescianini e Harrison.

57' - Esposito calcia da punizione ma non sorprende De Gea che blocca al petto.

56' - Giallo per Pongracic ,che si perde ancora Kilicsoy e lo tiene per la spalla nell'uno contro uno con Comuzzo.

53' - Cagliari ad un passo dal 3-0! Kilicsoy calcia a botta sicura solo in area, Ndour si oppone con il piede e il pallone finisce in corner.

50' - Dodo prova il cross ma è troppo lento, para Caprile.

49' - Palestra ancora pericoloso, stavolta però Pongracic lo accompagna sulla destra e il tiro finisce sull'esterno della rete.

47' - Il Cagliari raddoppia sfruttando un errore banale di Fabbian in ripartenza. Il neo entrato non segue Esposito che poi trova Palestra dalla parte opposta: l'esterno prende la mira e centra l'angolino per il 2-0. Si fa durissima per la Fiorentina.

47' - GOL DEL CAGLIARI. Segna Palestra in ripartenza.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio per la Fiorentina: dentro Fabbian al posto di Mandragora.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Cagliari in vantaggio 1-0 all'intervallo.

45' +2' - Bella azione di Esposito che calcia dalla distanza e trova un De Gea attento.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

43' - La Fiorentina proprio non riesce a sfondare nonostante sia stabilmente nella metà campo del Cagliari. Anzi, è pericoloso il Cagliari con un cross di Palestra che termina tra le braccia di De Gea.

40' - Solomon spreca una grande occasione non servendo Gudmundsson tutto solo in area, non bene l'israeliano in questo primo tempo.

39' - Piccoli vicino al gol! Si gira e calcia in scivolata dal limite dell'area, con il pallone che esce di un soffio vicino al sette. Fiorentina anche sfortunata in questo primo tempo al Franchi.

34' - Caprile para su Gudmundsson! Dodo serve nello spazio l'islandese che salta Mazzitelli e calcia in porta, trovando sulla sua strada il portiere rossoblù.

31' - Il Cagliari la sblocca grazie ad un cross al bacio di Palestra per Kilicsoy, perso colpevolmente da Comuzzo che poi di fatto mette fuori causa De Gea con una deviazione decisiva. Si fa dura per la Fiorentina che prende gol alla prima sortita offensiva degli avversari.

31' - GOL DEL CAGLIARI! Alla prima occasione, segna Kilicsoy con l'evidente deviazione di Comuzzo.

29' - La Fiorentina non riesce a creare occasioni anche se non sta giocando male. Attentissimo il Cagliari in difesa.

26' - Scambio pregevole tra Gudmundsson e Piccoli nello stretto, il cross dell'attaccante però viene fermato dalla difesa del Cagliari.

24' - Su un corner dalla destra colpisce Gosens ma non impensierisce Caprile, il pallone termina vicino alla bandierina.

22' - Partita bloccatissima dopo un inizio a tinte viola. Lo spartito sembra chiaro: il Cagliari aspetta ma è pronto a colpire in contropiede, la Fiorentina gestisce il gioco.

19' - Bella chiusura di Pongracic coadiuvato da Dodo, che poi esce alla grande palla al piede ma sbaglia totalmente il cambio di gioco.

15' - Fase di stallo ora, con il Cagliari che riesce a tenere un po' più palla dopo un inizio in apnea per i sardi.

12' - Mandragora ci prova da casa sua, il tiro parte anche bene ma si impenna e finisce alto. In precedenza Luperto ha anticipato Ndour di un soffio su un bel cross di Fagioli da corner.

9' - Dodo sembra in palla e sulla destra si trova bene con Solomon. I cross dei due però vengono ben coperti dal Cagliari.

6' - Palestra! Comuzzo perde un pallone sanguinoso, l'esterno arriva al limite dell'area e calcia. Il pallone, deviato da Pongracic, finisce alto di poco con De Gea immobile.

3' - Già un'altra occasione per la Fiorentina con un cross di Dodo che per poco non trova Piccoli. Poi Solomon è bravo a guadagnare un buon fallo sulla destra.

2' - Bella giocata di Gudmundsson! Dalla sinistra salta l'uomo e calcia dalla distanza, con il pallone che finisce a lato ma non di molto.

1' - Subito una chiusura di Pongracic sull'inserimento di Mazzitelli, lanciato in contropiede.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

18.02 - Dopo l'entrata in campo delle due squadre, si svolge il minuto di silenzio in ricordo di Rocco Commisso.

17.55 - Il presidente del Cagliari Giulini ha lasciato un mazzo di fiori nel posto in Tribuna di Rocco Commisso. L'omaggio del Cagliari per il proprietario viola.

17.52 - In piedi tutto lo stadio per applaudire e celebrare Commisso. Commossi i dirigenti gigliati nella Tribuna Autorità.

17.48 - Il ricordo di Commisso prosegue con l'entrata in campo di 500 rose bianche portate dai ragazzi e le ragazze del settore giovanile della Fiorentina visibilmente emozionato. Il tutto sulle note di "Sarà per te" di Francesco Nuti, mentre sullo schermo vengono proiettate le immagini di Commisso, con il messaggio: "Ciao Rocco" accompagnato dagli applausi dei tifosi allo stadio.

17.45 - Come detto, oltre alla partita andrà in scena anche il ricordo di Rocco Commisso. Al centro del campo è stato steso un telo con il volto del presidente viola recentemente scomparso.

Ad una settimana esatta dalla morte di Rocco Commisso, la Fiorentina torna in campo e lo fa in una partita che potrebbe vederla per la prima volta in stagione uscire dalla zona retrocessione. A Firenze arriva il Cagliari reduce dalla vittoria contro la Juventus, mentre i viola vogliono proseguire nel 2026 positivo, culminato con i tre punti portati via da Bologna domenica scorsa. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi! Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. A disp.: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Brescianini, Kospo, Harrison, Ranieri, Fortini, Nicolussi C, Braschi, Fazzini, Balbo, Fabbian. All. Vanoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. A disp.: Sherri, Ciocci, Idrissi, Zappa, Pavoletti, Cavuoti, Prati, Luvumbo, Trepy, Borrelli, Rodriguez, Sulemana, Dossena. All. Pisacane.