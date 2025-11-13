Pisa, lussazione alla spalla per Akinsanmiro: out per 2-3 gare

Tegola per Gilardino che alla ripresa dovrà fare a meno probabilmente per due o tre gare di Ebenezer Akinsanmiro che si è infortunato nel corso dell'ultima gara dei nerazzurri, vinta contro la Cremonese. Questo il report:

"Lussazione Acromion-Claveare alla spalla destra: questo l’esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo della gara Pisa-Cremonese in seguito a uno scontro di gioco.

Lo Staff Medico del Club ha provveduto a immobilizzare l’arto lussato attraverso il posizionamento di un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato progressivo per il recupero agonistico del calciatore"