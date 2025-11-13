Pisa, lussazione alla spalla per Akinsanmiro: out per 2-3 gare
FirenzeViola.it
Tegola per Gilardino che alla ripresa dovrà fare a meno probabilmente per due o tre gare di Ebenezer Akinsanmiro che si è infortunato nel corso dell'ultima gara dei nerazzurri, vinta contro la Cremonese. Questo il report:
"Lussazione Acromion-Claveare alla spalla destra: questo l’esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo della gara Pisa-Cremonese in seguito a uno scontro di gioco.
Lo Staff Medico del Club ha provveduto a immobilizzare l’arto lussato attraverso il posizionamento di un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato progressivo per il recupero agonistico del calciatore"
Pubblicità
News
Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e societàdi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Copertina
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Mario TeneraniUn piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com