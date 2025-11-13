Baiano: "Vanoli ha ragione su Gudmundsson. Il centrocampo è leggero"

vedi letture

Nel corso della trasmissione "Salotto Viola", in onda su Italia7, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco “Ciccio” Baiano ha commentato il momento dei gigliati e l’impatto del nuovo tecnico Vanoli: “Ha espresso un concetto chiaro: serve consapevolezza del momento”, ha esordito Baiano. “Ovviamente bisogna fare i conti con piani che, per adesso, sono cambiati. L’obiettivo deve essere uno solo: uscire da quella zona di classifica”.

Sul modo di affrontare le prossime sfide, l’ex bomber viola invita alla calma: “Giusto pensare gara per gara. Nessuna frenesia, nessuna agitazione nel voler far tutto subito. Servono lucidità, cognizione e molta pazienza”.

Interrogato sulle possibili modifiche tattiche del nuovo allenatore, Baiano ha detto: “Più che cambiare modulo, bisogna studiare il modo di sopperire alle lacune di un centrocampo troppo leggero”.

Sul fronte offensivo, non esclude soluzioni alternative: “Piccoli-Kean-Gudmundsson? Nel calcio si può fare tutto, ma prima serve equilibrio. Fino ad ora la Fiorentina non l’ha mai trovato. Certo, la responsabilità principale è di Pioli, ma non è l’unico ad aver sbagliato: le colpe vanno divise, perché in campo scendono i giocatori”.

Baiano ha poi commentato i messaggi pubblici di Vanoli verso alcuni singoli: “Ha fatto bene. Gudmundsson è a Firenze da un po’, ma quello di Genova non l’abbiamo più visto. Vanoli ha ragione: è lui che deve seguire l’allenatore”.

Infine, uno sguardo al calendario, con le sfide a Juventus e Atalanta dopo la sosta: “Tanto prima o poi le devi affrontare... sarà un esame difficile, ma bisogna misurarsi con tutti”.