Caressa furioso con Mina: "E' indecente e antisportivo. Andava espulso"

Il noto gioranlista di Sky, Fabio Caressa, nel suo solito appuntamento Youtube, sui migliori undici della giornata, ha parlato dell'episodio più controverso della passata giornata, quello avvenuto tra Alvaro Morata, attaccante del Como, e Yerry Mina, difensore del Cagliari. Ecco il parere di Caressa su quanto accaduto: "Ragazzi, noi abbiamo riso per quello che ha detto Mina nel dopo partita: 'Io non guardo in faccia a nessuno, se c'è mia moglie o mia figlia'. Dicendo così dimostri di voler giocare duro, ma giocare duro non vuol dire buttarsi per terra, al minimo contatto, con le mani in faccia ogni minuto. Questa è una cosa indecente. Non va bene perché è antisportivo, perché toglie a chi vede la partita la possibilità lo spettacolo della partita. Se vuoi giocare duro ti prendi a parolacce con l'attaccante, ma non simuli.

Quindi bisogna intervenire in maniera dura, anche forzando un po' i protocolli. I giocatori che vanno per terra, con le mani al volto, se non hanno preso un colpo al volto, ma alla spalla, alla schiena, vanno espulsi. Ci siamo stufati, vogliamo vedere giocare a pallone. Vanno espulsi perché è un comportamento scorrettissimo, perché essere colpiti alla testa è una cosa seria. Questa regola è stata introdotta per avere che i giocatori rischiassero seri danni fisici. Simulare su questa cosa è un qualcosa di vergognoso e invito, sin dalla prima, Rocchi a segnalare questa cosa, perché non è più accettabile".