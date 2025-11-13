FirenzeViola Dodo e un futuro da scrivere: per la Fiorentina decisiva la volontà del brasiliano

Non è il momento migliore per Dodo, questo è evidente a tutti. Il brasiliano va a sprazzi e non riesce a prendersi la squadra sulle spalle nonostante qualche assist poi non andato a buon fine non solo per colpa sua. Il Dodo ammirato nella scorsa stagione con Raffaele Palladino sembra un lontano parente ma è proprio di quel giocatore che la Fiorentina e il nuovo tecnico Paolo Vanoli hanno bisogno. Pioli aveva provato a spronarlo ad andare più in area e segnare ed infatti il terzino era partito bene con un gol nelle qualificazioni alla Conference ma poi si è spento come tutta la squadra.

Frullatore social

In queste ore si è parlato fin troppo del suo ipotetico "unfollow" ai social ufficiali della Fiorentina. Al di là del gesto o meno, sarebbe solo giustificato dal vespaio sollevato dalla risposta della moglie Amanda a un tifoso in difesa del compagno accusato di aver deluso "umanamente". Certo un'ingenuità da parte di lady Dodo che però va anche capita, viste le critiche al giocatore, colpevole certo ma non l'unico.

Estate già incerta per il mancato rinnovo

Dodo in estate avrebbe voluto andarsene, questo lo aveva fatto capire a chiare lettere, e d'altronde il rinnovo mai arrivato lascia le cose in una fase di stallo che certo al giocatore non fa piacere. E se Mandragora ha ammesso il suo rinnovo (solo da ufficializzare) l'ipotetico incontro che doveva avvenire al Viola Park tra dirigenza viola (l'allora ds Pradè) e entourage non c'è stato e dunque nulla si è mosso al riguardo.

La Fiorentina ora vuole capire la sua volontà

Ma per parlare di rinnovo (e ora forse non è il momento giusto vista la situazione in cui si trova la Fiorentina), la dirigenza viola ha bisogno di capire la volontà del giocatore e con lui affronterà l'argomento futuro. Ogni ulteriore passo della Fiorentina sarà infatti inutile senza la volontà di restare a Firenze e lottare con la squadra in questa diffiicle situazione di classifica. Insomma tutto passa da Dodo e niente a questo punto è escluso.