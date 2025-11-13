Comuzzo domani titolare: "Metterò a disposizione l'esperienza internazionale fatta in viola"

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, domani avrà l’occasione di esordire nella Nazionale Under 21 finalmente dal 1’, come annunciato dallo stesso Baldini alla Rai. Oggi il difensore viola ha parlato dalla vigilia della gara con la Polonia: “Sono entusiasta di poter finalmente giocare con questa maglia, così come di allenarmi con questo gruppo. Posso mettere la mia esperienza internazionale col club a disposizione dei compagni, con i quali condividiamo tutti la stessa voglia di migliorarci sempre.

Stiamo bene tra noi e in campo si lavora duro. Il mister è per noi un valore aggiunto, che ci aiuta a crescere individualmente e come gruppo, perché poi in campo va la squadra e non il singolo”.