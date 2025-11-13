Moldova-Italia, le formazioni ufficiali: davanti Raspadori-Scamacca, in porta Vicario
Alle 20.45 fischio d'inizio per Moldova-Italia che, con la vittoria della Norvegia (che ha così aumentato la differenza reti rispetto all'Italia) diventa un test in vista dei playoff di marzo. Ecco le formazioni scelte dai due ct:
Moldova (3-5-2) - Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.
Italia (4-4-2) - Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
