Moldova-Italia, le formazioni ufficiali: davanti Raspadori-Scamacca, in porta Vicario

FirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:45News
di Redazione FV

Alle 20.45 fischio d'inizio per Moldova-Italia che, con la vittoria della Norvegia (che ha così aumentato la differenza reti rispetto all'Italia) diventa un test in vista dei playoff di marzo. Ecco le formazioni scelte dai due ct:

Moldova (3-5-2) - Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.

Italia (4-4-2) - Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.