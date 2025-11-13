Altro ko in casa Napoli: anche Anguissa fuori per più di 2 mesi
FirenzeViola.it
Altra tegola per il Napoli, dopo il grave infortunio di Kevin De Bruyne, avvenuto in occasione del rigore in Napoli-Inter, arriva anche l’infortunio di Frank Zambo Anguissa, infortuno in Nazionale, che con tutta probabilità salterà la Coppa d'Africa con il Camerun e tornerà a disposizione tra 2-3 mesi, questo lo mette a rischio anche per la partita di ritorno contro la Fiorentina.
Di seguito il bollettino medico ufficiale:
"Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
