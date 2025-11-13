Alle 18 Azerbaigian-Islanda: Gudmundsson in campo dal 1'
Alle 18 calcio d'inizio alla Palms Sport Arena di Baku per Azerbaigian-Islanda, sfida valida per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Albert Gudmundsson parte dal 1' minuto.
L’Islanda occupa attualmente il terzo posto del gruppo D con 4 punti, mentre l’Azerbaigian ne ha 1 e l’Ucraina, seconda, è a quota 7. La speranza è che il fantasista, reduce dal gol a Marassi contro il Genoa, confermi il suo buon momento anche con l'Islanda dove nelle ultime sfide ha realizzato due reti e un assist nelle gare contro Ucraina e Francia.
Azeirbaigian: Bayramov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Huseynov, Mahmudov, Khaybulaev, Abbasov, Bayramov, Aliyev, Akhundzade. Ct: Abbasov
Islanda: Ingason, Gretarsson, Ellertsson, Gudmundsson J, Johannesson, Haraldsson, Gudmundsson A., Gudjohnsen, Hlynsson. Ct: Gunnlaugsson
