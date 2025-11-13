La Norvegia fa poker all'Estonia e blinda il primo posto

La doppietta di Sorloth e quella di Haaland all'Estonia nella ripresa mettono il sigillo sul primo posto della Norvegia nel girone in cui gioca anche l'Italia, prossima avversaria ma con una differenza reti incolmabile anche in caso di vittoria sia stasera con la Moldova che di domenica con i norvegesi stessi. Lo 0-0 del primo tempo lasciava qualche spiraglio ma nella ripresa, in 12 minuti tra il 50' e il 62', i due giocatori hanno confezionato il poker. Gol bandiera di Saarma al 65'.