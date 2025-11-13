Gudmundsson in gol con l'Islanda manda un messaggio a Vanoli

Albert Gudmundsson prosegue il suo buon momento nella nazionale islandese, che alle 18 ha giocato a Baku contro l'Azebairgian. L'islandese ha infatti aperto le marcature per il suo paese al 20esimo con un bel gol di sinistro. Un messaggio dunque anche per Paolo Vanoli in chiave Fiorentina. La gara si è poi conclusa sul 2-0 per l'Islanda e l'attaccante viola è stato in campo 91 minuti.

Ieri il neo tecnico viola su Gudmundsson, a precisa domanda, ha così risposto: "Deve lui capire me, non il contrario. E anche velocemente. Un po' lo stesso discorso di Fagioli, sono giocatori importanti e che sono stati presi perché hanno qualità, ma bisogna cambiare mentalità. Albert è un giocatore su cui crediamo, ma ora siamo tutti sulla stessa barca. Non si può guardare l'aspetto tecnico, ogni giocatore deve fare una corsa in più per il compagno, a partire dagli attaccanti"