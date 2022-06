PISA, Il punto sulle situazioni di Birindelli e Lucca

In vista della sessione estiva di calciomercato la Fiorentina sta valutando attentamente numerosi giocatori, in particolare per la fascia destra ormai orfana dello spagnolo Odriozola. Tra i nomi usciti in questi giorni c'è anche quello di Birindelli del Pisa. Come riferisce Tuttopisa.it però la concorrenza sul terzino è folta, poichè anche Sassuolo, Hellas Verona e Parma sono vigili sul classe '99. Un altro nome che tiene in ballo il mercato del club toscano e che già in passato era stato accostato alla Fiorentina è quello di Lucca, che dopo l’exploit nei primi mesi dell’anno, adesso ha molte meno richieste. A gennaio, oltre ai viola, piaceva anche al Sassuolo e alla Salernitana. Ora le sue quotazioni sono in ribasso.