Pisa, Gilardino: "Mai arrendersi, il girone di ritorno è un altro campionato"

(ANSA) - PISA, 09 GEN - "Vietato arrendersi, il girone di ritorno è un altro campionato". Così l'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, guarda alla prossima trasferta di Udine, domani alle 15, per la prima dopo il girone d'andata senza farsi condizionare dalla classifica che vede la sua squadra inchiodata all'ultimo posto, anche perché, sottolinea il tecnico, "dobbiamo continuare a mettere sul campo grande compattezza, grande umiltà e grande sacrificio, come nel girone di andata, ma soprattutto anche quella spregiudicatezza e quel coraggio che ci devono contraddistinguere per portare a casa più punti possibili". Per questo, osserva Gilardino, "la classifica la guardiamo, ma soprattutto conta la prospettiva: sono una persona molto positiva e pretendo che anche i miei ragazzi lo siano e li invoglio quotidianamente a essere propositivi e positivi, perché sappiamo il momento che stiamo vivendo, ne siamo consapevoli, ma sappiamo anche il desiderio e la voglia di inseguire questo sogno che è la salvezza. E sia da parte mia del gruppo e del club c'è la volontà di fare tutto il possibile per raggiungerlo".

In Friuli, il Pisa sarà seguito da 1300 tifosi che ancora credono nell'impresa: "Nel match contro il Como - conclude Gilardino - la curva ha esposto uno striscione bellissimo con la scritta 'non arrendersi mai': ecco quello è il nostro Dna, un focus mentale che dobbiamo mantenere nel girone di ritorno. Siamo orgogliosi che ci saranno tanti tifosi a sostenerci e dispiaciuti di non avere regalato loro più punti in classifica. Per questo faremo di tutto, già da domani, per cercare di renderli felici". (ANSA).