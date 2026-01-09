Dalla Francia, il Brest si inserisce su Richardson: concorrenza al Nizza

Anche il Brest si iscrive alla corsa per Amir Richardson. Lo riferiscono dalla Francia, in particolare l'emittente RMC Sport, sottolineando l'interesse dei transalpini per il giocatore che dalla terra d'Oltralpe era arrivato alla Fiorentina e che proprio lì vorrebbe tornare, più precisamente al Nizza. Il centrocampista l'ha dichiarato nelle scorse settimane e lo stesso club della Costa Azzurra avrebbe l'intenzione di accaparrarselo, ma la trattativa sta andando a rilento e il Brest sta provando ad inserirsi per un ipotetico prestito.