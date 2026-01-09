Dragusin a un passo dalla Roma: per SportMediaset è fatta in prestito con diritto

FirenzeViola.it

Redazione FV

Radu Dragusin è ad un passo dal trasferimento alla Roma. Secondo ciò che riferisce SportMediaset, infatti, il difensore del Tottenham - cercato recentemente anche dalla Fiorentina - sarebbe ormai destinato ai giallorossi, per un'operazione che dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Affare ormai in dirittura d'arrivo, con l'ex Genoa che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta a disposizione di Gasperini.