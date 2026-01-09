Dragusin a un passo dalla Roma: per SportMediaset è fatta in prestito con diritto
FirenzeViola.it
Radu Dragusin è ad un passo dal trasferimento alla Roma. Secondo ciò che riferisce SportMediaset, infatti, il difensore del Tottenham - cercato recentemente anche dalla Fiorentina - sarebbe ormai destinato ai giallorossi, per un'operazione che dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Affare ormai in dirittura d'arrivo, con l'ex Genoa che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta a disposizione di Gasperini.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Brescianini fa pensare al 4-3-3. Baldanzi per dare una carta in più davanti, ma serve un centrocampista di sostanza
4 Lazio-Fiorentina non è finita. La confessione di Rocchi e le parole di Lotito: "Devo sparare agli arbitri?"
Copertina
FirenzeViolaKean, tra problemi alla caviglia e un recupero ponderato: mirino sul Milan per un 2026 migliore
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com