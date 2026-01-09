Funaro sullo stadio: "Ditte stanno rispettando i tempi: speriamo di finire prima"

A margine della presentazione del libro di Massimiliano Fuksas al Teatro nazionale, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato anche della situazion legata ai lavori dello stadio Franchi. Ecco le sue parole in merito: "Come avevo preannunciato, sto facendo regolari sopralluoghi allo stadio per vedere l'andamento dei lavori. Dal sopralluogo fatto oggi, le ditte stanno rispettando l'ultimo cronoprogramma annunciato.

Sappiamo che sono lavori complessi, anche la pioggia sta complicando le cose. Gli operai stanno lavorando anche sulla parte esterna, oltre al lavoro che riguarda lo spostamento del cantiere che permetterà di far passare le travi in acciaio che faranno vedere bene lo stato d'avanzamento dei lavori. Ad oggi siamo in regola con ciò che è stato annunciato, anche se la nostra speranza è quella di una riduzione dei tempi".