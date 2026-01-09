Bertolucci certo: "La Fiorentina risalirà: sfiorerà la zona europea. Milan da CL"

L'ex leggenda del tennis italiano Paolo Bertolucci, noto tifoso del Milan, ha commentato a Lady Radio il momento dei rossoneri, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Fiorentina. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "I viola saranno da zona Champions ma nemmeno da lotta salvezza: con un paio di vittorie ti metti quasi al sicuro. Il gruppo sta ritrovando fiducia, a Roma la squadra è andata vicino al colpo grosso e di recente sono arrivati i rinforzi. A mio avviso la Fiorentina può arrivare molto vicina alla qualificazione europea mentre penso che per il Milan l’obiettivo massimo resti il quarto posto.

Pioli? Non mi sarei mai aspettato un rendimento così negativo alla Fiorentina. L’ho visto la scorsa estate ed era davvero carichissimo di tornare a Firenze: aveva ottimi ricordi, si era trovato bene e credeva molto nel progetto. Poi qualcosa evidentemente non ha funzionato".