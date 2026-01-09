Fiorentina, occhi su Ugresic, gioiello del Partizan. Ma la concorrenza è folta

vedi letture

Ognjen Ugresic è un altro dei gioielli del Partizan, che si prepara a difenderlo. Sul talento serbo, infatti, si è acceso l’interesse di diversi club: Parma, Fiorentina e Bologna in Serie A, oltre al Marsiglia in Ligue 1, stanno monitorando con attenzione la situazione del giocatore. Il Parma conosce Ugresic: il club emiliano aveva già provato ad affondare il colpo la scorsa estate, senza però arrivare alla fumata bianca. Un interesse mai spento, anche alla luce delle prestazioni offerte dal classe 2003 con la maglia del Partizan.

Attorno a lui, nel frattempo, si sono aggiunte anche Fiorentina e Bologna, entrambe alla ricerca di profili giovani ma già pronti per alzare il livello tecnico della rosa. Dall’estero osserva con attenzione anche il Marsiglia, che vede in Ugresic un investimento in prospettiva e un potenziale profilo da valorizzare. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.