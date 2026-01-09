Nzola-Genoa, la Fiorentina a colloquio coi rossoblù ma trattativa in salita

Come riportato in questi minuti da Sky Sport, nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra il Genoa e la Fiorentina per M'Bala Nzola. L'attaccante che da qualche giorno non rientra più nei piani del Pisa, dove era in prestito, piace sia allo Spezia, in Serie B, che ai rossoblù di De Rossi. La trattativa in ogni caso non sarà semplice visto l'ingaggio del giocatore e che sia i viola che il Grifone sono in lotta per restare in Serie A.