PIRLO, Valuteremo problema Chiesa in questi giorni

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma ed ha analizzato anche la situazione di Federico Chiesa in vista della partita contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Chiesa ha avuto un problema muscolare che valuteremo in questi giorni. Lui è importante ma sono mancati tanti giocatori nel corso della stagione, non ci sarà lui ma ci sarà un altro"