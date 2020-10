PIRLO, Mercato? Vedremo se arriverà qualcosa il 5/10

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato anche di mercato dopo le insistenti voci di un approdo in bianconero di Federico Chiesa in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo parlando con la società. Se ne occupa Fabio, vedremo se arriverà qualcosa lunedì sera. Della rosa sono contento, poi come detto prima c'è Fabio che lavora e vediamo. Khedira, De Sciglio e Douglas Costa? Non è cambiato niente. Il mercato chiude lunedì, si allenano come tutti gli altri e sono a disposizione per giocare".