PIOLI, Quel 7-1 alla Roma coi viola fu quasi perfezione

L'allenatore del Milan, ex viola, Stefano Pioli ha parlato in sala stampa alla vigilia della gara con la Roma, ricordando il 7-1 inflitto ai giallorossi l'anno scorso con la Fiorentina: "Per me le partite perfette non esistono, ma quella si è avvicinata molto. Quello che conta è la partita di domani, dobbiamo migliorare la nostra posizione di classifica, non abbiamo ancora vinto una partita con chi ci sta davanti".