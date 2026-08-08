Piccoli-Lazio, pista calda: i biancocelesti guardano di nuovo in casa Fiorentina
Il nome di Roberto Piccoli torna a gravitare con insistenza nei radar della Lazio. Il futuro dell’attaccante della Fiorentina resta infatti una delle situazioni da seguire con attenzione sul fronte del mercato, soprattutto alla luce delle ultime novità in casa biancoceleste. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la trattativa per Mihailo Ivanovic sta vivendo un momento di raffreddamento e la Lazio ha così iniziato a prendere in considerazione con maggiore concretezza alcune alternative per rinforzare il proprio attacco.
Tra queste, oltre ad Andrea Pinamonti, figura proprio il centravanti viola. Al momento non si registrano passi decisivi nella trattativa, ma il nome dell'attaccante viola è finito concretamente sul tavolo della Lazio e merita dunque di essere monitorato.
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