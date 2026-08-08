Modena, oggi niente amichevole coi viola ma grave infortunio per Sersanti

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Brutta notizia in casa Modena nel corso dell’amichevole odierna contro la Vis Pesaro. Alessandro Sersanti (giocatore passato peraltro per un brevissimo periodo dal settore giovanile della Fiorentina) ha infatti accusato un serio infortunio al ginocchio, crollando a terra dolorante al 19’ del primo tempo dopo un movimento innaturale della gamba. Il Modena, di fronte alla sofferenza accusata dal centrocampista, ha deciso di interrompere la partita in programma allo stadio Sassi di Fiorano. Contestualmente il club gialloblù ha annullato anche l’amichevole prevista domani contro il Cittadella.

Una giornata dunque segnata dalla preoccupazione per Sersanti, in un periodo di preparazione che oggi avrebbe dovuto portare il Modena al confronto con la Fiorentina. L’amichevole del Braglia, però, era stata cancellata nei giorni scorsi a causa dei lavori all’impianto di illuminazione dello stadio emiliano, costringendo i gialloblù a spostare il test contro la Vis Pesaro a Fiorano. Proprio durante quella gara è arrivata la brutta tegola per il centrocampista, con il Modena.