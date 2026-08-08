L'Inter sfrutta una papera di Di Gregorio e batte la Juve, il Chelsea schiaccia il Milan: i risultati di oggi

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Proseguono le tournée estive delle grandi di Serie A tra Asia e Oceania, regalando un sabato dai risvolti opposti per le milanesi e la Juventus. A Perth è andato in scena il primo Derby d'Italia della stagione, conquistato dall'Inter per 2-1: la squadra di Chivu si è imposta grazie alle reti di Dimarco e Diouf (su quest'ultima grande responsabilità di Di Gregorio), rendendo vano il gol finale di Conceicao per i bianconeri, che hanno visto l'esordio dei nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic. Ora la Juve sfiderà il Palermo ancora in Australia, mentre i nerazzurri preparano il test di Ferragosto a Bari contro il Betis.

Di tutt'altro umore è il Milan di Amorim, che ha chiuso la sua tournée rimediando un pesante 3-0 contro il Chelsea a Giacarta. I Blues hanno dominato la sfida colpendo a cavallo dell'intervallo con la doppietta di Joao Pedro e il tris di Caicedo, oltre a centrare tre pali. Tra le poche note liete per un Milan a secco di tiri in porta restano la spinta di Palestra a sinistra e le parate del giovane Torriani, il migliore dei suoi; i rossoneri rientreranno ora in Europa per affrontare il Manchester United il 15 agosto a Breslavia.