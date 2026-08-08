Kean con Gudmundsson e Mastantuono? Bertoni: "Possono far sognare"

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Nell'intervista rilasciata stamani a La Gazzetta dello Sport, dopo aver analizzato l'arrivo di Franco Mastantuono, Daniel Bertoni si è detto fiducioso in generale su tutto l'operato della Fiorentina. L'argentino si è infatti espresso così sul mercato fatto finora: "Ottimo, Mastantuono è solo l’ultimo colpo. Forse è il più entusiasmante della truppa dei nuovi, ma sono arrivati tanti buoni giocatori. Penso a Dragusin, che ha giocato in Premier, ma conosce già il vostro campionato, ma anche ad Atta, Jimenez e Oulai. Sono tutti giocatori che hanno un grande potenziale, ma che devono fare uno step di crescita. E Firenze è la tappa ideale. Sono fiducioso, anche perché a far meglio dello scorso anno ci vuole poco...".

Spazio poi a una battuta sull'attacco: "Leggo che Kean potrebbe rimanere a Firenze e ne sono molto contento. Con lui e Gudmundsson, Mastantuono può trovarsi a occhi chiusi: per i giocatori bravi e di talento funziona così. Basta uno sguardo e ci si intende. Quei tre, se messi nelle condizioni giuste, possono far sognare la Fiorentina e i suoi tifosi. Spero che Moise sia ancora l’attaccante della Viola, se fossi in Paratici farei di tutto per tenerlo. È un grande bomber e come lui ce ne sono pochi in giro per l’Europa".