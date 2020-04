PEZZELLA, Astori? Mi manca, eravamo simili

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha ricordato Davide Astori ai microfoni di Sky Sport: "Lo ricordo ogni giorno, così come è una gran gioia entrare nello spogliatoio e vedere la sua faccia. Abbiamo trascorso poco tempo insieme, ma intenso. Davide è riuscito a trasmettere valori importanti sia a me che alla squadra, in più avevamo un bel rapporto, era molto simile a me caratterialmente. Lo porto con me ogni giorno: mancano la sua allegria e la sua lucidità. Tutti i tifosi lo ricordano con grande affetto".