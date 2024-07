PESSINA, Con Nesta più palleggio rispetto a Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista e capitano del Monza Matteo Pessina è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro del club brianzolo. Il calciatore azzurro tra i temi trattati ha parlato delle differenze tra il nuovo allenatore dei lombardi Alessandro Nesta e l'ex tecnico dei bianorossi, oggi alla guida della Fiorentina, Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Nesta è uno che ricerca più il palleggio rispetto allo scorso anno, vuole farci giocare più dentro il campo con passaggi corti, ma sia lui che Palladino lavorano bene sui concetti difensivi e sull'andare a prendere alti gli avversari.

Nesta però non gioca a uomo come eravamo abituati e noi stiamo cercando di mettere in atto le sue idee al meglio".