PERNAT, Genoa, ti vedo male. Ci serviva Cutrone

Lo storico manager di Valentino Rossi e noto volto della moto Gp Carlo Pernat - da sempre grande tifoso del Genoa - ha parlato in vista della sfida di sabato sera tra la Fiorentina e i rossoblù. Ecco le sue parole: "La situazione del Genoa è molto ingarbugliata, Nicola è il settimo allenatore degli ultimi due anni e la società ha sbagliato tantissimo: qui ci voleva un cambio radicale con giocatori utili alla causa, come ad esempio Cutrone che ha scelto la Fiorentina o Borini. La vedo molto dura per i rossoblù: la difesa prende sempre gol, l'attacco è latitante e il quadro è molto negativo. L'arrivo di Commisso ha dato entusiasmo, mi sembra che i programmi sono ambiziosi. Iachini? Era il momento giusto di prendere un allenatore così e penso che se farà bene gli debba essere concessa un'altra chance, perché penso che mai si era trovato ad allenare una squadra con certi obiettivi".